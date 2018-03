Castro de retour en ERC avec Hyundai et un nouveau copilote

Manuel Castro, le pilote qui a fit faire à la Hyundai i20 R5 ses débuts dans le Championnat d'Europe FIA des Rallyes la saison dernière aux Açores, est de retour cette semaine sur l'épreuve insulaire avec la même voiture mais un nouveau copilote.

Luís Costa étant indisponible, Mário Castro prendra en effet sa place aux côté de Manuel Castro qui espère être performant après un début de saison frustrant.



“Pour des raisons professionnelles, Luís ne peut être présent sur ce rendez-vous”, explique Manuel Castro.“Face à cette situation, Mário s'est rendu disponible. Je voudrais par conséquent le remercier d'être là. C'est un privilège de pouvoir compter sur lui, et nous allons essayer de mettre à profit sa vaste expérience afin d'obtenir un bon résultat.”



Castro vise une seconde arrivée consécutive dans le top 15 sur le Rallye Azores Airlines – lequel compte pour l'ERC, le championnat du Portugal et celui des Açores – après s'être classé 14e l'année dernière.



“Le premier rendez-vous du championnat portugais, à Fafe, ne s'est pas passé comme nous l'avions espéré, mais nous sommes aux Açores pour obtenir un bon résultat”, ajoute Castro.“C'est un long rallye, qui nous rappelle de bons souvenirs. Un rendez-vous fabuleux, à mon avis le plus beau rallye du monde.”