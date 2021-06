La malchance de Grégoire Munster le premier jour aurait pu ruiner ses espoirs de succès en Championnat d’Europe FIA des Rallyes FIA du 77e Rallye ORLEN de Pologne, mais une série de chronos rapides sur la deuxième étape a permis à l’espoir luxembourgeois de démontrer ce qu’il aurait pu faire.

Après avoir affronté Oliver Solberg pour la couronne ERC1 Junior en 2020, Munster est de retour en ERC pour 2021 afin de poursuivre son rapide apprentissage au volant d’une Hyundai i20 R5.

Cependant, sa tentative de débuter la nouvelle saison en fanfare a été rapidement réduite à néant sur l’épreuve basée à Mikołajki.

« Nous n’avions pas la meilleure position sur la route le premier jour, nous avions du nettoyage à faire, et cela a eu un impact sur nos temps », a déclaré le concurrent de l’ERC-MICHELIN Talent Factory. « Nous ne perdions pas tant de temps que ça, c’était encore raisonnable et nous avions prévu d’attaquer lors du deuxième passage. Puis nous avons crevé, détruit tout le côté arrière droit, et nous ne pouvions pas accéder au cric pour soulever la voiture – nous avons donc perdu trois minutes. »

« Nous pensions que ce serait tout, mais nous avons eu un problème de capteur avec l’accélérateur, il s’allumait et s’éteignait. Ce fut une première journée mouvementée, mais nous avons réussi à rejoindre l’assistance et donc à faire tous les kilomètres, ce qui, je pense, était le plus important. »

« Piloter sur ces routes rapides en Pologne et faire tous les kilomètres après une si longue pause – mon dernier rallye était Monza en décembre et mon dernier rallye sur terre était en août –, c’était bien, c’est bon de retrouver le rythme et j’espère que nous pourrons viser mieux à Liepāja. »

