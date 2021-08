La quatrième manche du Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA se termine aujourd’hui (dimanche) avec beaucoup d’action et de divertissement à prévoir.

L’étape décisive de la 50e édition du Barum Czech Rally Zlín, dimanche, couvre 83,74 kilomètres répartis entre trois spéciales courues deux fois chacune avant et après un passage à l’assistance d’Otrokovice.



Halenkovice, qui débutera à 8h03, commence près d’une rivière, longe une piste de motocross et passe une carrière de sable. Biskupice est proche de la base de la grande équipe Kresta Racing, tandis que Májová incorpore des sections de plusieurs spéciales célèbres et est la plus longue du rallye avec 25,43 kilomètres.



RAPPEL DES RETRANSMISSIONS

ES12 :Májová (25,43 km) à partir de 9h54 CET, dimanche 29 août sur Facebook et YouTube

ES15 :Májová (25,43 km) à partir de 14h33 CET, dimanche 29 août sur Facebook et YouTube

Résumé jour 1 sur Eurosport :22h15 CET, samedi 28 août

Résumé jour 2 sur Eurosport :22h00 CET, dimanche 29 août

ERC Radio émettra en direct toute la journée

