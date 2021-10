Le Rallye Serras de Fafe e Felgueiras 2021 se termine aujourd’hui (dimanche) avec huit spéciales disputées sur deux boucles de quatre, totalisant 83,66 kilomètres.

L’action commencera par Seixoso à partir de 09h25 heure locale (10h20 CET et heure de Paris), suivie de Sta Quitéria, une autre spéciale plus étroite, à 10h05. Sta Quitéria s’est déroulée exactement sur le même format dans le cadre du Vodafone Rally de Portugal en mai, mais sous le nom de Falgueiras.La spéciale suivante de Montim, à partir de 10h40, se déroule dans une direction opposée à celle utilisée lors de la manche portugaise de championnat du monde courue au printemps dernier.D’une longueur de 13,99 kilomètres, la légendaire spéciale de Lameirinha clôturera les boucles du matin et de l’après-midi. Les deux passages seront retransmis en direct sur Facebook et YouTube à partir de 11h05 et 15h00 respectivement.Intitulée Fafe au Rallye du Portugal, la Lameirinha fait partie du folklore du rallye et comprend le fameux saut de Pedra Sentada, à franchir après une courte portion d’asphalte.La boucle de l’après-midi commencera avec la reprise de Seixoso à 13h20, suivie de Sta Quitéria et Montim à 14h00 et 14h35 respectivement.