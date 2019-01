Ce jour dans l’histoire de l’ERC : Kubica gagne en Autriche

Robert Kubica, qui fera un retour hautement mérité et longuement attendu en Formule Un cette saison après la sérieuse blessure qui a enrayé sa carrière en Grands Prix, s'est imposé il y a cinq ans jour pour jour en Championnat d'Europe FIA des Rallyes.

Kubica, vainqueur d'une course de Formule Un, a entamé les 25 kilomètres de la dernière spéciale du 31 Int. Jännerrallye, Oberösterreich, à 11,8 secondes de Václav Pech. Mais une ahurissante performance, associée à un choix de pneus inspiré, lui a permis de décrocher la victoire dans cette manche d'ouverture de l'ERC qui se déroulait dans la magnifique campagne de Haute-Autriche.

Alors que Pech – qui avait sélectionné des pneus slicks sur sa MINI John Cooper Works S2000 – a manqué de grip dans cette dernière spéciale pluvieuse et boueuse, Kubica avait opté pour une combinaison de pneus cloutés et hiver Michelin montés de façon diagonale, ce qui s'est avéré idéal dans ces conditions exigeantes.

Copiloté pour la première fois par Maciej Szczepaniak dans sa Ford Fiesta RRC aux couleurs de LOTOS, Kubica a été plus rapide de 23 secondes pour s'assurer 19,9 secondes d'avance sur Pech et mener le classement de l'ERC Ice Masters après avoir signé huit meilleurs temps.

Les efforts du Polonais ont rappelé la victoire de Jan Kopecký en 2013, quand le Tchèque avait repris un retard de 10,6 secondes pour s'imposer. Et cette avance aurait pu être plus élevée encore sans une crevaison le premier jour et une pénalité de dix secondes pour un départ anticipé le dimanche matin.

“C'est bien sûr très sympa d’être ici en tant que vainqueur”, déclaré Kubica à l'époque. “J'ai participé à quatre rendez-vous ERC [en 2013] mais j'ai été souvent malchanceux et fait quelques erreurs car j'utilisais ces rallyes pour m'entraîner. J'ai été un peu plus chanceux cette fois, mais les conditions étaient très difficiles et c'est sûr, ce week-end a été l'un des plus compliqués de ma carrière en sport auto.”

Kubica a décroché également le Colin McRae ERC Flat Out Trophy qui lui a été remis par le double champion du monde des rallyes Marcus Grönholm, présent en tant que consultant télé pour Eurosport.

The post Ce jour dans l’histoire de l’ERC : Kubica gagne en Autriche appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.