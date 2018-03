Ce que les pilotes de l’ERC avaient à dire avant le Rallye Azores Airlines

Marijan Griebel, Chris Ingram, Fabian Kreim, Tom Kristensson, Bruno Magalhães, Catie Munnings et Laurent Pellier ont pris part à la conférence de presse précédant la manche d'ouverture du Championnat d'Europe FIA des Rallyes, le Rallye Azores Airlines. Voici ce qu'ils avaient à dire.

Q : Commençons par le vainqueur aux Açores puis vice-champion la saison dernière, Bruno Magalhaes le Portugais. Bruno, bienvenue, nous sommes très contents de vous voir de retour. Pleinement remis après votre accident en Lettonie, et prêt à en découdre ?



BM :

Je vais bien maintenant. Je suis suis cassé deux vertèbres en me crashant en Lettonie, mais tout va bien et je suis content de ce que j'ai fait ce matin parce que le chrono était bon et ça fait du bien de retrouver la meilleure des confiances derrière le volant.



Q :

Vous être un triple vainqueur de ce rallye. Que faut-il ici pour s'en sortir en évitant les embuches ?



BM :

Comme vous le savez, ce rallye est très spécifique. C'est très étroit, glissant dans certaines portions, c'est pourquoi on se bat normalement à la seconde et l'on n'a pas de gros écarts dans les spéciales. Mais on peut facilement avoir une crevaison car la route est très étroite et c'est facile de commettre une erreur, surtout dans les portions en descente. Il faut donc être régulier, et rapide bien sûr.



Q :

Tournons-nous vers le double champion ERC Junior, Marijan Griebel, venu d'Allemagne. Après avoir obtenu autant de succès, avez-vous une forte pression et beaucoup à prouver ?



MG :

Honnêtement, je ne ressens pas trop de pression cette année car mes deux dernières saisons ont été très bonnes avec deux titres consécutifs en ERC Junior. Je pense avoir prouvé à tout le monde que je sais piloter très vite et obtenir de bons résultats. Cette année est une nouvelle expérience avec la PEUGEOT 208 T16, mais je suis impatient avant cette course et les suivantes.



Q :

Parlez-nous un peu de cette nouvelle voiture et de votre programme pour 2018 ?



MG :

Pour tout dire, la préparation n'a pas été énorme. On a testé d'abord lundi, c'était ma toute première fois sur la terre avec la voiture, donc aujourd'hui est la seconde. Mais je me sens assez content de celle-ci. Le placement a été quelque chose d'assez satisfaisant pour moi et je suis assez optimiste pour que nous réalisions une bonne performance cette année sur le Rallye Azores Airlines. Pour le reste de la saison, on verra. J'ai un très bon programme avec PEUGEOT Allemagne pour le championnat national, je vais donc pouvoir faire beaucoup de rallyes avec la voiture, développer mes dons et mon style de pilotage. Je suis optimiste pour que cette saison soit assez bonne.



Q :

Au tour de Chris Ingram, de nationalité britannique, champion 2017 de l'ERC Junior Under 27. Une énorme opportunité pour vous ?



CI :

Énorme. Je travaille pour me retrouver dans une voiture de la catégorie reine depuis tout petit. C'est juste incroyable d'avoir enfin cette chance. Cela a été beaucoup de dur travail, beaucoup d'argent à trouver, mais j'ai finalement réussi à franchir ce palier et les Açores sont l'endroit parfait pour faire mes débuts.



Q :

Vous connaissez bien ce rallye, est-il très difficile ?



CI :

C'est clairement un des plus difficiles mais j'y ai connu une belle réussite. J'ai gagné deux fois dans les catégories ERC Junior et fini deux fois deuxième. Si je peux transférer cela sur une quatre roues motrices, ce sera que ça se passe bien, mais je dois d'abord clairement la maintenir sur la route.



Q :

Passons maintenant d'un pilote qui connaît ce rallye à un autre qui y court pour la première fois, qui vient d'Allemagne et qui représente ŠKODA AUTO Deutschland : Fabian Kreim, champion de son pays. Fabian, parlez-nous de votre récente expérience sur la terre...



FK :

J'ai couru dans l'APRC en 2016 et j'y ai glané beaucoup d'expérience, mais c'est désormais ma première saison pleine en ERC et je vais essayer d'acquérir plus d'expérience sur la terre. Bien sûr, ma surface favorite est l'asphalte mais maintenant, nous sommes là et allons essayer de rester sur la route.



Q :

Un pilote allemand a remporté le titre ERC Junior U28 en 2017. Avez-vous les moyens de répéter ce succès ?



FK :

Je vais essayer, c'est sûr. Mon dernier rallye sur terre, c'était au mois de décembre 2016 en Inde, ce qui remonte à loin.



Q :

On se tourne vers Laurent Pellier, le Français. Une nouvelle voiture et un nouveau rallye pour vous, quels sont vos plans pour ces trois jours et pour la saison qui arrive ?



LP :

Tout est nouveau pour nous. Il nous faut découvrir notre voiture, la PEUGEOT 208 T16. Nous sommes déjà contents d'être là mais avant la Spéciale de Qualification, nous ne connaissions pas notre vitesse. Maintenant, nous voulons juste atteindre la fin du rallye et nous verrons.



Q :

Parlez-nous de la PEUGEOT Rally Academy et de l'aide qu'elle vous apporte ?



LP :

Bien sûr, nous sommes dans de très bonnes conditions et avons l'expérience de la PEUGEOT Rally Academy derrière nous, donc ce n'est que du bon.



À suivre...