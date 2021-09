Le cinquième rendez-vous du Championnat d’Europe FIA des Rallyes 2021, le 55e Rallye des Açores, se conclut aujourd’hui avec sept spéciales spectaculaires.

L’étape décisive de samedi se déroulera sur une distance chronométrée de 89,84 kilomètres. Elle débutera par un déplacement vers le nord de Ponta Delgada à Coroa da Mata à partir de 9h28 heure locale (CET -2), suivi d’un autre vers l’ouest à Feteiras avant le premier passage dans la spéciale emblématique du volcan qu’est Sete Cidades à partir de 10h54.Un second passage dans la super spéciale de Grupo Marques aura lieu avant le retour au parc d’assistance dans la capitale, Ponta Delgada.Coroa da Mata et Feteiras seront disputées à nouveau dans l’après-midi et le second passage sans Sete Cidades décidera de l’issue du 55e Rallye des Açores à partir de 15h53 heure locale.Cliquezpour voir l’itinéraire.Cliquezpour le chronométrage en direct.Cliquezpour savoir comment regarder en direct.Cliquez ICI pour écouter la radio de l’ERC.