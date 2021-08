L’action se poursuit à un rythme soutenu au Barum Czech Rally Zlín, après l’excitante première super spéciale de vendredi soir dans les rues de Zlín.

Deux boucles de quatre spéciales, pour une distance chronométrée de 127,18 kilomètres, constituent le défi de la première étape de cette quatrième manche du Championnat d’Europe FIA des Rallyes 2021.

Le coup d’envoi sera donné par la spéciale semi-circuit de Březová à partir de 09h31 heure locale ; les équipages s’aventureront ensuite plus à l’est de Zlín pour celle de Hošťálková, qui a fait partie des ES de Semetín en 2019 et de Rajnochovice en 2018. Cependant, la route de liaison entre les deux est un “territoire inexploré”. Le premier passage se fera à partir de 10h29.

Une partie de Komárov, qui sera empruntée pour la première fois à partir de 13h17, a été utilisée pour la dernière fois comme Spéciale de Qualification en 2018, mais elle n’a pas été courue depuis 2009 dans sa configuration de cette année.

Alors que le premier passage dans la classique Pindula, longue de 18,95 kilomètres, sera effectué en début d’après-midi à partir de 13h55, le second aura lieu à la tombée de la nuit, à partir de 19h52, et représentera un test impressionnant – même pour les 14 pilotes et copilotes vivant dans le village de Zelechovice, qui figure sur le parcours. La section forestière d’ouverture a été remise au goût du jour pour cette année.

Pas moins de quatre passages au parc d’assistance sont prévus, à l’usine Continental Barum d’Otrkovice, et un regroupement à Zlín offrira un répit bienvenu.

Informations utiles

