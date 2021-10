Le Rallye Serras de Fafe e Felguieras entre dans le vif du sujet aujourd’hui, la première épreuve spéciale de Luilhas, au nord-est de la ville hôte de l’événement, sur les 16 de cette sixième manche du Championnat d’Europe FIA des Rallyes devant débuter à 9h00 (10h00, heure de Paris).

Ce secteur chronométré de 12,10 kilomètres sera suivi par ceux de Sra da Fé / Anjos et Agra / Zebral, qui comportent tous deuxselon le triple vainqueur de l’épreuve, Bruno Magalhães.Viendra ensuite Boticas, une toute nouvelle spéciale, tandis que Sra da Fé / Anjos sera la plus longue du rallye avec ses 18,06 kilomètres.Après l’assistance à la Praça das Comunidades de Fafe, les quatre spéciales feront l’objet d’un second passage dans l’après-midi, celui dans Boticas, qui clôturera la journée, débutant à 17h50.Les huit spéciales de cette première journée couvrent une distance chronométrée de 113,42 kilomètres.Liens utiles :Cliquezpour voir l’ordre de départ de la première étape.Cliquezpour découvrir l’itinéraire.Cliquezpour suivre le chronométrage en direct.Cliquez ICI pour savoir comment regarder en direct.Cliquez ICI pour trouver comment écouter ERC Radio.