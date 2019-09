Le Rallye de Chypre 2019, septième manche du Championnat d'Europe FIA des Rallyes, débute aujourd'hui avec les Essais Libres et la Spéciale de Qualification à partir de 07h00 et 10h03, heure locale, respectivement – et qui donneront de premières indications.

À 13h30, les 15 pilotes les plus rapides en qualification sélectionneront leur position dans l'ordre de départ pour la première étape de samedi, l'auteur du meilleur chrono étant le premier à choisir à Nicosie. Il sera suivi de celui ayant réalisé le deuxième temps, et ainsi de suite.

Les équipages se dirigeront ensuite vers Larnaca pour la cérémonie de départ qui aura lieu à partir de 19h00.

Photo : Julian Porter/ERC Radio

The post Ce vendredi à Chypre en ERC appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.