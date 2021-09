La bataille pour la gloire sur le 55e Rallye des Açores est bel et bien lancée aujourd’hui, la première étape de cette manche du Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA débutant avec la spéciale de Graminhais à partir de 09h33, heure locale (CET -2).

Après la Spéciale de Qualification de Lagoa jeudi après-midi, la boucle matinale emmène les équipages à l’extrême est de São Miguel pour la spéciale de Tronqueira, dans un décor aux allures de jungle, via Graminhais, la plus longue spéciale du rallye avec 24,03 kilomètres.Il y aura un seul passage dans celle de Lagoa de São Brás, sur le chemin du retour à Ponta Delgada. Puis ce sera le second dans Graminhais et Tronqueira l’après-midi, avant la super-spéciale (courue deux par deux) du Grupo Marques, au nord de Ponta Delgada, pour conclure cette première journée qui comprend 111,90 kilomètres chronométrés.Cliquezpour voir l’itinéraire.Cliquezpour le chronométrage en direct.Cliquezpour savoir comment regarder en direct.Cliquez ICI pour écouter la radio de l’ERC.