C’est bien d’être à l’attaque ensemble, dit Laszlo Junior avant l’ouverture de la saison ERC

Le duo père-fils composé de Zoltán et Martin László va défendre la fierté familiale au Rally di Roma Capitale, manche d'ouverture du Championnat d'Europe des Rallyes de la FIA.

Éligibles pour les points en ERC3, les Hongrois sont au départ avec deux Ford Fiesta en spécification Rally4.

“C'est bien d'être à l'attaque ensemble, en famille”, dit Martin László, le fils. “Nous aimons tous les deux le rallye, mais je suis plus jeune et plus rapide !”

Tout comme les László, la famille Juhász portera les couleurs hongroise en ERC3 au Rally di Roma Capitale, Csaba et Istvan Juhász faisant équipe dans une Renault Clio R3.

Par ailleurs, Adrienn Vogel et Ivett Notheisz forment un autre équipage hongrois, féminin celui-là, engagé en ERC3.

