C’est parti pour le P1 Racing Fuels Challenge dans le cadre de l’ERC 2020 !

Le P1 Racing Fuels Podium Challenge va continuer de récompenser les concurrents les mieux classés du Championnat d'Europe des Rallyes de la FIA en 2020.

Organisé pour la première fois sur la finale de la saison ERC 2019 en Hongrie, en novembre dernier, le P1 Racing Fuels Podium Challenge fournit aux trois premiers de chaque manche ERC1 et ERC2 des bons de carburant qui peuvent être échangés contre de l'essence P1 XR5 de course lors des rendez-vous suivants, les aidant ainsi à réduire le coût de leur engagement en compétition.

En tout, les pilotes vainqueurs dans les deux catégories recevront 150 litres de carburant, le second et le troisième se voyant remettre 100 et 50 litres respectivement.

Les détails sont disponibles ici : Règlement du P1 Racing Fuels Podium Challenge.

