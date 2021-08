Jan Kopecký a imposé son rythme pour la reprise du Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA, ce vendredi soir dans les rues de Zlín, deux ans après le dernier Barum Czech Rally Zlín.

Suite à l’annulation forcée du rallye pour cause de COVID en 2020, la super spéciale de Zlín a marqué le top départ du 50e Barum Czech Rallly Zlín, devant des milliers de spectateurs qui ont suivi l’action tard dans la nuit.

Par une température ambiante de 11 degrés centigrades, Kopecký a été le plus rapide sur sa Škoda Fabia Rally2 avec un temps de 6m33,4s.

“C’était vraiment agréable de revenir dans une ville pleine de fans”, a déclaré Kopecký, qui vise une neuvième victoire sur sa manche locale de l’ERC. “Le vrai rallye commence demain [samedi], mais nous avons essayé de ne pas perdre trop de temps.”

Le pilote Toksport WRT Andreas Mikkelsen s’est classé deuxième, à 0,2s de son rival tchèque, Simon Wagner complétant le top 3 des Fabia. “J’ai essayé d’éviter les problèmes, tout allait bien et l’ambiance était très agréable”, a déclaré Mikkelsen. “C’est bon de revoir autant de fans.”

Miko Marczyk a réalisé le quatrième temps, suivi par le héros local Erik Cais, qui a déclaré avoir perdu de précieuses secondes en utilisant une gomme MICHELIN trop tendre sur sa Ford Fiesta Rally2 du Yacco ACCR Team.

“C’était vraiment sympa de prendre le départ ici à minuit, j’ai peut-être été trop agressif au freinage dans certains virages, mais je suis heureux et je fais de mon mieux”, a déclaré le pilote du Team ORLEN.

Norbert Herczig a obtenu le sixième temps, bien qu’il ait eu des difficultés à enclencher le mode “spéciale” sur sa voiture du Škoda Rally Team Hungaria. “Un départ chaotique”, a-t-il résumé.

Tomáš Kostka, Efrén Llarena, Adam Březik et Jari Huttunen ont complété le top 10.

Miroslav Jakeś a terminé la spéciale avec un pneu arrière gauche endommagé, tandis qu’une enveloppe arrière droite dégonflée a ralenti Dominik Stříteskíy sur le parcours de 9,18 kilomètres. Filip Mareš, quant à lui, s’est vu infliger une pénalité de dix secondes.

Tibor Érdi Jr a donné le ton en ERC2, tout comme Jean-Baptiste Franceschi en ERC3 et ERC3 Junior, ainsi que Ken Torn en ERC Junior. Dariusz Poloński a été le plus rapide des concurrents de l’Abarth Rally Cup, à l’instar d’Andrea Mabellini dans le Clio Trophy by Toksport WRT.

Le rallye se poursuit avec l’étape de Březová longue de 12,73 kilomètres à partir de 09h31, heure locale et de Paris, samedi.

