S’exprimant avant l’édition de cette année, Marczyk a déclaré : “L’année dernière, nous avons fait les recos et c’est la partie la plus importante pour nous car nous connaissons la surface et les caractéristiques de la route, ce qui rend les choses un petit peu plus faciles. Certaines portions des spéciales sont similaires cette année pour les concurrents qui étaient présents l’année dernière, mais aussi pour nous car nous les avons vues sur les images de caméra embarquée. Que l’ERC fournisse des images de caméra embarquée des pilotes de pointe dans toutes les spéciales sur YouTube est très sympa, c’est beaucoup mieux pour qu’un pilote ERC1 Junior débutant comme moi puisse apprendre.”

“Ça va être un rallye exigeant, bien sûr, car il y aura beaucoup de boue et de poussière à certains endroits et ce n’est pas seulement un rallye sur goudron puisque parfois il y a de la terre et la route est en mauvais état. En plus de cela, ça va être la première fois que je cours des spéciales de nuit, ce qui est important aussi pour mon développement et j’en suis content. Nous allons faire de notre mieux pour atteindre la ligne d’arrivée du rallye car c’est très important pour nous d’engranger autant d’expérience que possible et aussi de lutter et de signer un bon résultat.”