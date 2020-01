Champion ERC, Ingram réitère ses ambitions de titre mondial

Chris Ingram réitère son désir d'utiliser son titre en FIA European Rally Championship comme tremplin vers l'élite du rallye.

Ingram, qui a remporté le titre 2019 d'ERC lors d'une spéciale décisive passionnante face à Alexey Lukyanuk en Hongrie en novembre dernier, travaille dur afin de rassembler le budget nécessaire pour permettre sa progression aux côtés de son copilote Ross Whittock.



“Je n'ai pas caché mon souhait de rejoindre le championnat du monde, et c'est le bon moment,” déclare le pilote de 25 ans. “Suite aux exploits de notre titre en European Rally Championship l'an dernier, nous sommes prêts à démontrer notre talent sur la scène mondiale. Pour ce faire, nous devons atteindre des objectifs de budget très ambitieux ; nous nous battons à nouveau pour surmonter cet obstacle.”



Ingram a uni ses forces avec un agence marketing, SQN, qui l'aide à chercher des sponsors et est également chargée du développement de sa marque personnelle.



Claire Ritchie-Tomkins, PDG de l'entreprise, déclare : “Chris et Ross sont les nouvelles stars du sport auto international. Leur titre en ERC est la preuve de leur talent et de leur détermination sans relâche. Nous avons passé deux décennies à amener des marques en sport auto ; nous sommes conscients des bénéfices uniques que le sport auto peut leur apporter. Chris est un jeune homme extrêmement propice au marketing, avenant et talentueux, qui présente bien. Il serait un atout fantastique, associé à la bonne entreprise.”



Si rejoindre le championnat du monde est le principal objectif d'Ingram, il n'écarte pas la possibilité de nouvelles apparitions en ERC à l'avenir.



“Je veux rester avec Toksport WRT et remporter un autre titre majeur,” a fait savoir Ingram le mois dernier. “Nous explorons toutes les options avec réalisme, mais je suis certain que nous allons revenir en ERC à un moment ou à un autre, assurément.”

