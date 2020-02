Champion ERC1 Junior, Mareš se prépare pour les Açores

Filip Mareš va continuer à prouver son talent en FIA European Rally Championship en 2020, à commencer par l'Azores Rallye le mois prochain.

Ce rallye, la seconde de ses deux récompenses suite à son titre en ERC1 Junior en 2019, va permettre à Mareš de continuer à faire ses preuves sur terre tout en promouvant Czech Motorsport, nouvelle initiative marketing et communication de l'Autoclub de République tchèque, qui soutient sa carrière depuis longtemps.



Cependant, avant de participer à l'Azores Rallye, Mareš fera ses débuts en FIA World Rally Championship la semaine prochaine au Rally Sweden avec son copilote habituel, Jan Hloušek.



“Il est incroyable que nous ayons une si grande opportunité cette année,” déclare le pilote de 28 ans. “Prendre le départ d'un rallye en championnat du monde était un rêve de gosse, et je suis prêt à relever ce défi. Je souhaite remercier mes partenaires de m'avoir choisi comme représentant et promets de faire le maximum lors des spéciales à domicile comme à l'étranger.”



Jan Šťovíček, président de l'Autoclub de République tchèque, ajoute : "Filip est l'un des visages de notre nouvelle marque de communication, Czech Motorsport, qui rassemble les activités sportives de l'Autoclub pour un plus grand nombre de fans.”



En plus d'un programme de rallyes en championnats d'Europe et du monde, Mareš participera à certaines manches de son championnat national, notamment le Barum Czech Rally Zlín, rallye au programme de l'ERC et du MČR (le championnat tchèque) du 28 au 30 août.



Kresta Racing fera rouler Mareš and Hloušek dans une ŠKODA Fabia R5 Evo de spécification Rally2. Cette écurie est celle de la légende tchèque des rallyes qu'est Roman Kresta, qui a inspiré Mareš à se lancer en compétition.



Par ailleurs, l'Azores Rallye aura lieu du 26 au 28 mars, principalement sur terre. L'itinéraire inclut la célèbre spéciale de Sete Cidades, qui voit les concurrents rouler au bord du cratère d'un volcan ; elle conclura le rallye. Mareš et Hloušek ont un départ à leur actif à l'Azores Rallye, datant de 2017, lorsqu'ils ont fini troisièmes en ERC3 Junior.



Le saviez-vous ?

Mareš a vaincu Chris Ingram pour le titre ERC1 Junior de 0,3 seconde lors de l'ultime spéciale du Barum Czech Rally Zlín, en août dernier, et a ainsi gagné 100 000 € qui contribuent à sa carrière.

