Champions, vainqueurs et Juniors ERC pour une excitante liste d’engagés aux Açores

Le Championnat d'Europe FIA des Rallyes est lancé avec la publication de la liste d'engagés* du Rallye des Açores par les organisateurs.

Emmenée par les champions ERC en titre, Alexey Lukyanuk et Alexey Arnautov, la liste comprend 21 voitures de la catégorie R5 – des Citroën, Ford, Hyundai, ŠKODA et Volkswagen –, et 18 Juniors ERC, ainsi que des champions nationaux de République tchèque, d'Allemagne, de Hongrie, de Pologne et du Portugal entre autres.

Les Juniors ERC visent l'or

Dix-huit stars du futur viseront les points en ERC Junior au Rallye des Açores, six dans le Championnat FIA ERC1 Junior réservé aux R5 et 12 dans le Championnat FIA ERC3 Junior pour les R2 équipées de Pirelli. Des 18, huit seront aux Açores en tant que Juniors ERC débutants. Parmi eux, Alex Tsouloftas (Chypre), Pedro Almeida (Portugal), Jan Talaš (champion de République tchèque 2RM et Junior), Roman Schwedt (Allemagne) et Elias Lundberg (Suède), dont la présence en ERC Junior est la récompense de son titre en ADAC Opel Rallye Cup allemande en 2018.

Lutte inter-marques entre R5

La toute nouvelle R5 de Volkswagen va faire ses débuts en ERC avec Marijan Griebel, champion d'Allemagne en titre et double champion ERC Junior, et Norberg Herczig, quadruple champion de Hongrie, alignés par Baumschlager Rallye & Racing. Alexey Lukyanuk, le prometteur espoir suédois Mattias Adielsson et l'ancien vainqueur aux Açores Bernardo Sousa auront des Citroën C3 R5 à leur disposition. Pierre-Louis Loubet du Team OSCARO, fils du champion ERC 1989 Yves Loubet, le multiple vainqueur aux Açores Ricardo Moura, le champion de Pologne Łukasz Habaj et le champion ERC Junior 2017 Chris Ingram, qui annoncera ultérieurement les détails de son programme 2019, seront parmi les pilotes de 13 ŠKODA Fabia R5. Bruno Magalhães, qui compte trois titres portugais et trois victoires aux Açores à son palmarès, aura une Hyundai i20 R5 et Miguel Correia, nouveau venu en ERC Junior, va disputer son second rallye avec une Ford Fiesta R5.

Compétition relevée en ERC2 et ERC3

La catégorie ERC2 des voitures de série devrait être le théâtre d'une bataille serrée entre Juan Carlos Alonso, Luís Pimentel et Sergei Remennik. Le duo de la Peugeot Rally Academy, composé de Catie Munnings et Yohan Rossel, sera en lice pour les honneurs en ERC3, tout comme Sean Johnston l'Américain et Dmitriy Myachin le Russe.

La Coupe des Nations ERC s'étend en 2019

L'ACCR Czech Team, l'ADAC Opel Rallye Junior Team, le Sweden National Team, le Rally Team Spain et le nouvellement formé FPAK Portugal Team ERC disputeront la Coupe des Nations de l'ERC aux Açores.

Le Rallye des Açores se déroulera du 21 au 23 mars. La liste des engagés complète est disponible ici.

*En attente d'approbation par la FIA

