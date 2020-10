“C’est notre troisième rallye en championnat d’Europe cette année, et nous voulons vraiment faire du bon boulot avec la nouvelle Fiesta”, a dit Cuesta, copiloté par Alejandro Lopez. “Nous avons eu l’opportunité de tester la voiture en France, au Rallye National de la Drôme, et avons gagné la catégorie R2. Cela nous a comblés et à Fafe, nous avons cette même voiture et nous verrons si nous pouvons être plus proches des plus rapides de la catégorie ERC3 Junior.”