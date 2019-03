Chaque seconde compte : pour Magalhães, les Açores en ERC sont un sprint, pas un marathon

Bruno Magalhães estime qu'attaquer du départ à l'arrivée est la clé pour gagner le Rallye des Açores, ce qu'il a accompli en trois occasions.

La recrue vedette du Team Hyundai Portugal pour 2019 vise davantage de succès en Championnat d'Europe FIA des Rallyes sur l’exigeante épreuve insulaire, pour sa première apparition en ERC au volant d'une Hyundai i20 R5 après deux saisons avec une ŠKODA Fabia R5.

“Pour gagner aux Açores, il faut être rapide du premier au dernier mètre, c'est un sprint et si on perd 20 secondes à cause d'un souci, reprendre ce temps peut être impossible”, a expliqué le pilote lisboète.

Magalhães est entré dans l'histoire du Rallye des Açores après son triomphe obtenu dans une dernière spéciale palpitante en 2010, puis un succès inattendu en 2017 (photo). Il est impatient d'y revenir en 2019.

“On a de fabuleux et beaux paysages”, dit-il. “Trouver un autre endroit comme celui-ci dans le monde n'est pas aisé. Les spéciales sont très spécifiques, très exigeantes. La météo peut changer très rapidement, ça fait aussi partie du challenge.”

