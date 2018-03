Cinq questions ERC à : Marijan Griebel

Après avoir coiffé deux couronnes ERC Junior consécutives, Marijan Griebel se lance à l'assaut du “grand” Championnat d'Europe FIA des Rallyes en 2018. Le pilote soutenu par PEUGEOT Deutschland est impatient de voir débuter le Rallye Azores Airlines.

Qu'a-t-il de si bien, ce Rallye Azores Airlines ?“C'est un rendez-vous unique. D'une part, l'île de São Miguel offre des décors à couper le souffle et une végétation fabuleuse. D'autre part, les épreuves spéciales sont très compliquées, étroites et exigeantes. La météo peut changer tout le temps, c'est un mélange qu'on ne peut avoir qu'ici même.”



À quel point est-il difficile ?“Je pense que ce rendez-vous est un des plus difficiles du calendrier ERC. Déjà l'année dernière, nous étions plus de 30 voitures R5, mais les écarts à l'arrivée étaient très grands. Cela montre la difficulté de ce rallye.”



Quel faut-il pour avoir du succès ici ?“La clé est de trouver un bon mélange entre piloter sans faire d'erreur et rouler aussi vite que possible. Avant tout, il faut se sortir des spéciales étroites sans crevaison, problème technique ou souci majeur. Après, vous êtes logiquement déjà en bonne position.”



En tant que champion ERC Junior Under 28, ressentez-vous la moindre pression, avez-vous quelque chose à prouver ?“Honnêtement, je ne pense pas. J'ai déjà prouvé mon talent en 2016 avec le titre ERC Junior [U27] sur l'Opel ADAM R2, puisque j'ai été en mesure de gagner des rallyes tant sur l'asphalte que sur la terre. L'année dernière a été encore meilleure [titre ERC Junior U28], donc tout le monde sait ce dont je suis capable. Cette année, la situation est différente. J'ai rejoint l'équipe ROMO pour piloter une PEUGEOT. Elle n'a pas eu autant de succès que la ŠKODA, mais nous voulons montrer ses qualités sans aucune pression.”