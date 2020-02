Cinq rallyes au programme pour Monteiro en ERC

Aloísio Monteiro espère que sa troisième campagne en FIA European Rally Championship non seulement promouvra l'expertise de The Racing Factory mais le préparera aussi pour les débuts prévus au niveau mondial en cours de saison.

Le pilote portugais a annoncé un programme de cinq rallyes en ERC au volant d'une ŠKODA Fabia R5 Evo exploitée par The Racing Factory. Son copilote sera l'Açoréen Sancho Eiró.



“Continuer de parier sur le FIA ERC était fondamental pour nous, car The Racing Factory aura davantage de clients sur ce marché,” déclare Monteiro, qui vit à Porto et a pris quatre départs en ERC en 2019. “L'expérience que nous prenons à chaque rallye est importante et sera utile pour les autres auxquels nous voulons participer. Nous pouvons confirmer notre participation à cinq rallyes de ce championnat d'Europe et nous participerons à d'autres événements nationaux et internationaux, notamment un rallye WRC cette année.”

