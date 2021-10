Javier Pardo a achevé sa remontée, après avoir endommagé un pneu samedi matin, pour remporter une cinquième victoire en autant de départs et se rapprocher du titre FIA ERC2.

Au volant d’une Suzuki Swift R4lly S de Suzuki Motor Ibérica, Pardo a terminé avec plus de six minutes d’avance sur son rival Dmitry Feofanov. Victor Cartier a surmonté des problèmes de freins et une fuite d’eau pour compléter le podium sur sa Toyota Yaris Rally2 Kit qu’il a lui-même construite.

“Gagner cinq rallyes sur cinq est incroyable, mais c’est le résultat du travail de toute l’équipe”, a déclaré Pardo. “Nous avions la voiture parfaite, l’assistance parfaite, les pneus parfaits, le tout parfait. Bien sûr, Adrián et moi avons fait du bon travail avec un rythme constant, aucune erreur, une seule crevaison sur la terre. C’est parfait et nous n’avons jamais renoncé après la crevaison. C’était un long rallye avec beaucoup de kilomètres, donc je devais rester concentré à tout moment. Maintenant, nous avons la dernière manche en Espagne et j’espère que nous pourrons terminer avec une autre victoire et remporter le championnat.”

Dariusz Poloński a célébré la conquête de l’Abarth Rally Cup, en quatrième position de l’ERC2, en s’imposant pour la cinquième fois en 2021 après l’abandon de Martin Rada qui était en tête de la catégorie lorsqu’il est sorti dans l’ES9 et a endommagé la suspension de sa voiture. Mais le pilote polonais a connu une fin de course mouvementée après que le problème électrique survenu samedi a refait surface dans la dernière boucle et l’a privé d’une puissance cruciale à l’approche de l’arrivée.



Csaba Juhász a surmonté une crevaison pour terminer sixième derrière Roberto Gobbin.



Le héros local Tibor Érdi Jr n’est pas reparti, lui qui s’était arrêté après quatre spéciales, samedi, avec une boîte de vitesses cassée. Joan Vinyes, qui a abandonné après avoir endommagé la suspension de sa Suzuki dans l’ES6, n’a pas non plus repris la course dimanche.

