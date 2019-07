Classement chamboulé à Rome en ERC après des soucis pour Rossetti et Crugnola

La bataille en tête du Rally di Roma Capitale, comptant pour le Championnat d'Europe FIA des Rallyes, a été chamboulée par les ennuis ayant frappé deux des trois premiers dans la première spéciale de l'après-midi, Giandomenico Basso occupant désormais la tête.

Le mince avantage du précédent leader, Andrea Crugnola, s'est évaporé lors de ce second passage dans Pico-Greci, quand il a dû s'arrêter et changer une roue, perdant plus de deux minutes et chutant au classement général.

Un autre changement est intervenu pour le podium provisoire est intervenu quand le triple champion ERC Luca Rossetti (FPF Sport SRL), qui avait commencé l'après-midi en troisième position, est sorti de la route quatre kilomètres après le départ de la même spéciale.

Une jante de sa voiture a cassé alors que l'Italien coupait dans une corde dans un virage à gauche, ce qui l'a envoyé tout droit dans le virage à gauche suivant.

Le champion ERC en titre Alexey Lukyanuk (Saintéloc racing) a été le principal bénéficiaire, passant de la quatrième à la deuxième place bien qu'ayant atteint l'arrivée avec une crevaison à l'avant gauche et concédé 20 secondes à Basso (Loran SRL).

L'actuel leader du championnat, Łukasz Habaj (Sports Racing Technologies), désormais troisième, s'est rapproché à 18.7s du Russe grâce à la crevaison de celui-ci.

Mais Habaj est lui-même sous la menace du leader de l'ERC1 Junior, Filip Mareš (ACCR Czech Rally Team), sixième à seulement 1.2s du Polonais.

La quatrième spéciale a été légèrement retardée quand la voiture de Baumschlager Rallye & Racing pilotée par Albert von Thurn und Taxis a pris feu, entraînant son abandon.

