Comment Breen s’occupe durant le confinement avant la saison ERC

Des séances de gym et un simulateur permettent à Craig Breen de s'occuper durant le confinement, comme l'a révélé le pilote du Team MRF Tyres.

La pandémie de coronavirus ayant retardé le lancement de la saison 2020 du Championnat d'Europe FIA des Rallyes, l'Irlandais suit les consignes gouvernementales officielles et reste en sécurité à la maison.

“Digital-motorsports.com, en Irlande, m'a fourni un simulateur pour me maintenir en forme puisque je n'ai rien d'autre à faire, et c'est vraiment incroyable ce que ces simulateurs peuvent faire aujourd'hui”, a réagi Breen, vainqueur de cinq rallyes ERC dans le passé. “Bien sûr, on se fait plaisir avant tout mais je m'engage dans quelques championnats en ligne. Après tout, je ne vais pas passer mes journées entières à faire de la gym.”

