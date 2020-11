Après avoir battu Andreas Mikkelsen dans la super spéciale d’ouverture et mené ainsi une manche du Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA pour la première fois, Miko Marczyk, le pilote de l’ORLEN Team, s’est classé deuxième de la spéciale en ville du Rallye de Hongrie derrière le Norvégien vainqueur au niveau mondial.

Marczyk, champion de Pologne 2019, s’est montré 0,7 seconde plus rapide que Mikkelsen dans la super spéciale de Rabócsiring mais s’est incliné pour une seconde face à l’ex-pilote Citroën, Hyundai et Volkswagen dans celle de Nyíregyháza, qui s’est déroulée dans les rues de la ville hôte du Rallye de Hongrie.

Tous les deux pilotaient une Škoda Fabia Rally2 et Mikkelsen a finalement remporté ce rendez-vous au général alors que Marczyk a pris la 15e place et la septième en ERC1 Junior, après qu’une crevaison lui ait coûté du temps le samedi.

“Les spéciales [du Rallye de Hongrie] étaient dures et piégeuses”, a dit Marczyk. “J’ai essayé de faire quelques progrès à certains endroits [lors des seconds passages] mais j’en faisais un peu trop et j’ai commencé à me calmer sur la fin.”