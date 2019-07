Comment Mares a triomphé en ERC1 Junior

Filip Mareš a réalisé le come-back ultime en remportant la catégorie ERC1 Junior au Rally di Roma Capitale, la semaine dernière, sept jours après être sorti de la route lors d'une épreuve à domicile.

Mareš avait pris le départ du Rallye de la Bohême en tête du championnat de République tchèque, mais un accident dans la spéciale 15 l'a mis hors course et a compromis sa participation à la manche italienne du Championnat d'Europe FIA des Rallyes, le week-end suivant.

Mais grâce à ses mécaniciens de Kresta Racing, Mareš et son copilote Jan Hloušek ont été en mesure d'attaquer le Rally di Roma Capitale sur leur ŠKODA Fabia R5 réparée à la hâte, puis de gagner en ERC1 Junior avec la cinquième place au général pour l'ACCR Czech Rally Team.

“C'est sûr, ce résultat revient à l'équipe [de Kresta Racing] car les gars ont fait un travail fabuleux”, dit Mareš. “Après notre accident au Rallye de la Bohême, il n'a pas été facile d'être au départ à Rome. Mais maintenant on est vainqueurs de l'ERC1 Junior au Rally di Roma Capitale, ce qui est fantastique. C'est un résultat fabuleux pour nous et crucial pour nos ambitions au championnat.”

Après son triomphe en Italie, Mareš affrontera Chris Ingram pour la couronne ERC1 Junior lors du dernier rallye de ce championnat, le Barum Czech Rally Zlín du 16 au 18 août – une récompense de 100.000 € pour disputer les rendez-vous chypriote et hongrois de l'ERC attendant le vainqueur.

Le film des réparations

Samedi 14 juillet

09h26 : Mareš et Hloušek sortent dans un fossé au Rallye de la Bohême

09h30 : l'équipage, indemne, indique les dégâts à son équipe

10h45 : les mécaniciens de Kresta Racing arrivent sur les lieux du crash

11h10 : la voiture est extraite du fossé

12h00 : elle est ramenée au parc d'assistance

13h00 : une inspection précise des dégâts est menée

18h00 : l'équipe part pour son atelier de Luhačovice, en République tchèque

Lundi 15 juillet

17h00 : des pièces de rechange arrivent de chez ŠKODA Motorsport à Mladá Boleslav

Mardi 16 juillet

00h00 : réparations terminées, voiture prête à partir

Mercredi 17 juillet

08h00 : dernière vérifications et expédition

13h00 : emballage des pièces et de l'équipement pour le Rally di Roma Capitale

22h00 : après un peu de repos, l'équipe s'en va pour Fiuggi, à 14 heures de route et 1350 kilomètres

Jeudi 18 juillet

16h00 : arrivée au parc d'assistance de Fiuggi

20h00 : la voiture passe les vérifications techniques

Vendredi 19 juillet

09h30 : Mareš et Hloušek entament la Spéciale de Qualification, dans laquelle ils vont signer le septième chrono

The post Comment Mares a triomphé en ERC1 Junior appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.