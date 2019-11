Comment Nucita a remporté l’Abarth Rally Cup en ERC

Pour sa première saison au sein du FIA European Rally Championship, l'Abarth Rally Cup s'est montrée digne de l'illustre histoire de la marque en se jouant lors de la dernière épreuve de la saison, le très difficile Rally Hungary.

L'Italien Andrea Nucita et le Polonais Dariusz Polónski se sont affrontés tout au long de la campagne au volant de 124 rally identiques, et Nucita a triomphé suite à une bataille qui a débuté au Rally Islas Canarias, en mai.



Aucun d'entre eux n'a remporté la victoire pour cette manche inaugurale : c'est Alberto Monarri qui s'est imposé, Nucita devant se contenter de la quatrième place suite à des problèmes mécaniques le deuxième jour, alors qu'il était le plus rapide en début d'épreuve.



Cependant, Nucita a rebondi en remportant les deux rallyes suivants, en Lettonie et en Pologne.



Sa première victoire de la saison, au Rally Liepāja, a été marquée par une remontée remarquable : il avait abordé la deuxième journée avec 20 secondes de retard sur son rival. Un tête-à-queue et un contact avec un talus pour Polónski ont permis à Nucita de prendre la tête, qu'il a conservée jusqu'à l'arrivée.



Nucita a ensuite devancé Polónski lors d'un rallye tout aussi serré en Pologne, pour ce qui a été l'une des grandes batailles de l'année. Nucita s'est rapproché à moins de deux secondes de Polónski, les deux hommes se prenaient des dixièmes de seconde ; tous deux étaient à la limite.



“C'était une énorme bataille avec Dariusz, il était si rapide lors des spéciales,” se remémore Nucita. “Je n'étais pas plus rapide, mais je ne sais pas pourquoi. Le problème venait de moi, pas de la voiture !” Quoi qu'ait fait Nucita, il semble que cela ait fonctionné, pusiqu'il a surpassé Polónski pour le rallye à domicile de ce dernier.



Mais Polónski a riposté au Rally di Roma Capitale en Italy, s'imposant devant les fans de Nucita : ce dernier a rencontré des problèmes lors de la superspéciale d'Ostia en clôture de l'épreuve.



Nucita a repris l'avantage en remportant l'avant-dernière manche, le Barum Czech Rally Zlín, avant que le titre ne se joue en Hongrie, où les deux pilotes ont connu des mésaventures. Nucita a toutefois atteint l'arrivée et s'est octroyé les 30 000 € offerts au champion.



Cette première saison au sein de l'ERC a été véritablement spectaculaire. Et l'Abarth Rally Cup, avec l'emblématique 124 pour pièce maîtresse, s'est déjà établie comme catégorie monotype enthousiasmante et compétitive.



Autre nouveauté pour la saison 2019, la 124 Abarth évoluée, qui avait fait plus de 5000 kilomètres en essais – grâce à Alex Fiorio, septuple vainqueur de rallye en ERC – avec l'objectif d'améliorer les performances et la maniabilité, ainsi que de lancer un nouveau kit terre. Mais la performance a été conçue pour être accessible : la 124 convient tout aussi bien aux professionnels qu'aux amateurs.



Par Anthony Peacock

