À la télé et en ligne : samedi 7 novembre, l’ ES5 sera retransmise sur Facebook et YouTube à partir de 12h02, suivie de l’ ES7 à 15h18.

Dimanche 8 novembre, l’ ES10 (8h33) et l’ ES16 (14h44) seront aussi visibles en direct sur Facebook et YouTube . La couverture inclut des images aériennes et filmées à l’arrivée des spéciales, où les reporters Julian Porter et Chris Rawes recueilleront la réaction instantanée des principaux pilotes.

Des résumés quotidiens seront diffusés sur Eurosport et Eurosport Player à 23h00 samedi et dimanche, et des vidéos seront mises en ligne sur FIAERC.com et YouTube avant, durant et après le rallye.