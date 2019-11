Comment Tejpar, malchanceuse, a perdu l’ERC Ladies’ Trophy

Nabila Tejpar s'est exprimée au sujet de l'accident dans la SS10 qui a mis un terme à ses espoirs de remporter l'ERC Ladies’ Trophy pour sa première tentative, au Rally Hungary le week-end dernier.

Tejpar était bien partie pour vaincre Ekaterina Stratieva lors de la finale du FIA European Rally Championship 2019 quand elle s'est accidentée dans des conditions difficiles, lors de la dernière matinée du rallye, percutant un mur et partant en tonneaux dans sa Peugeot 208 R2.



“Je n'arrive tout simplement pas à y croire, j'étais si proche,” déclare la Britannique. “Je n'ai jamais vu de telles conditions de route sur un rallye auparavant, et je pensais les maîtriser. Cette spéciale en particulier a fait de très nombreuses victimes, mais tout le rallye a été marqué par les abandons à cause des conditions. Malheureusement, je me suis fait piéger à cet endroit-là, et j'étais passagère, il n'y avait rien que je puisse faire.”



Les malheurs de Tejpar ont permis à Stratieva de remporter l'ERC Ladies’ Trophy pour la troisième fois.

