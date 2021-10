Tibor Érdi Jr était l’un des favoris pour la victoire dans la catégorie FIA ERC2 au Rallye de Hongrie, mais ses espoirs de gloire à domicile ont pris fin hier à midi.

Le triple champion de l’ERC2 est arrivé au parc d’assistance de Nyíregyháza en deuxième position de sa catégorie derrière Joan Vinyes, mais il a admis qu’il craignait que son rallye s’arrête là.

“Les spéciales ont été parfaites, mais la Suzuki est plus rapide et nous avons maintenant un problème de boîte de vitesses et je ne sais pas si nous pourrons faire une autre boucle”, a déclaré Érdi Jr. “Ce sont des choses qui arrivent, mais c’est la première fois que nous avons un problème avec la boîte de vitesses et nous n’avons pas le temps d’en changer.”

ERC Gryazin reste en tête de l’ERC en Hongrie, mais le classement change derrière lui IL Y A 17 MINUTES

Érdi Jr tentait de terminer sa campagne 2021 avec un triplé de victoires de catégorie après avoir remporté l’ERC2 au Barum Czech Rally Zlín en août, pour sa dernière apparition à ce jour dans le championnat.

ERC Csomós ouvrira la route sur l’étape décisive du Rallye de Hongrie en ERC IL Y A UNE HEURE