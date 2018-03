Comment tout s’est terminé pour le Junior ERC Kristensson

Tom Kristensson est revenu sur son abandon de vendredi au Rallye Azores Airlines, manche d'ouverture du Championnat FIA ERC Junior Under 27.

Kristensson, qui arrive cette année en ERC Junior après avoir remporté l'ADAC Opel Rallye Cup en Allemagne la saison dernière, venait de réaliser le meilleur chrono dans la première spéciale de ce vendredi, Pico da Pedra Golfe, quand le désastre s'est produit.



“Ça avait très bien commencé et nous avions un bon rythme”, a expliqué le Suédois.“À la fin de la [quatrième] spéciale, le virage se resserrait un peu trop et la voiture n'a pas tourné comme je m'y attendais. Elle a heurté une pierre du côté droit à la fin du virage, et je n'ai rien pu faire. C'est mon premier tonneau en 200 rallyes mais cela arrive parfois, c'est arrivé ici et ça fait partie du rallye.”



Kristensson a confirmé qu'il ne serait pas en mesure de repartir pour l'ultime étape d'aujourd'hui, les vérifications ayant indiqué que son Opel ADAM R2 de l'ADAC Opel Rallye Junior Team n'était pas réparable immédiatement.



“La voiture est trop abîmée, elle a fait deux tonneaux sur la route et le choc au début a été trop dur, alors c'est juste impossible [de la remettre en état]. Nous nous tournons avec impatience vers le prochain rallye aux Îles Canaries. C'est la seule chose que nous puissions faire.”