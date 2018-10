Comment une petite erreur a favorisé le premier podium d’Åhlin en ERC

Fredrik Åhlin a révélé comment une “petite erreur” l'avait aidé à signer son premier podium dans le Championnat d'Europe FIA des Rallyes 2018 alors que la saison connaissait son dénouement sur le Rally Liepāja, ce mois-ci.

Åhlin s'est classé troisième au général et troisième en ERC Junior des moins de 28 ans (Under 28) – la catégorie des espoirs pilotant des voitures de type R5 – après avoir pris le meilleur sur Fabian Kreim dans la dernière spéciale. Le Suédois, qui pilotait une ŠKODA Fabia R5 de CA1 Sport, a expliqué comment il avait réussi à atteindre le podium en Lettonie.

“On a fait une petite erreur dans la spéciale 11, où on est allés au large à un carrefour et on a perdu du temps”, a-t-il relaté. “Ce fut en fait une assez bonne chose car je savais qu'en arrivant dans la dernière [spéciale], on devait gagner ou ne pas gagner, il n'y avait aucune marge pour assurer. J'y suis allé très, très fort. Ce fut une bonne spéciale, c'est sûr, [on est] très contents.”

En dépit de son palmarès sur terre, Åhlin a dit après coup que ce résultat avait dépassé ses attentes.

“Ma dernière fois sur terre remontait à mai. Je ne fais malheureusement pas beaucoup de rallyes cette année et ça a pris un peu de temps de se remettre dans le bain. Tant Nikolay [Gryazin] que Chris [Ingram] sont très rapides et ça s'est vu, notamment parce qu'on n'a pas pu rester avec eux. Malgré tout, je suis très content d'être troisième.”

