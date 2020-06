Confrérie royale : les stars font la queue pour le talk-show en ligne ERC The Stage

-

La royauté des rallyes rejoindra ERC The Stage ce soir lorsque l'Allemand Albert von Thurn und Taxis apparaîtra dans le talk-show en ligne du Championnat d'Europe FIA des Rallyes.

Le 12e Prince de Thurn und Taxis est un habitué de l'ERC depuis 2017 et poursuivra sa transition des courses GT au rallye en 2020.

Le rejoindra dans le studio virtuel l'Autrichien Niki Mayr-Melnhof, un autre ancien pilote GT qui va poursuivre son aventure en ERC cette saison, ayant remporté son titre national en 2018. Mayr-Melnhof doit lancer sa campagne sur le Rally di Roma Capitale, entièrement sur asphalte, qui doit avoir lieu du 24 au 26 juillet.

Un troisième invité viendra d'Amérique du Sud pour participer à ERC The Stage : le champion en titre de l'ERC2, Juan Carlos Alonso. Avant le confinement, l'Argentin avait pour objectif d'atteindre le niveau du Rally2 en 2020 et profitera de son passage dans l'émission pour informer les passionnés de ses projets.

Rachele Somaschini apparaîtra également en tant que nouvelle venue en ERC, l'Italienne se préparant à révéler une information d'importance pour sa première campagne en Championnat d'Europe FIA des Rallyes. Somaschini fera également la promotion de #CorrerePerUnRespiro, qui vise à sensibiliser le public à la mucoviscidose.

Présenté par les reporters d'ERC Radio, Julian Porter et Chris Rawes, le cinquième épisode d'ERC The Stage comprendra également un récapitulatif des histoires qui ont récemment fait la une sur FIAERC.com.

Disponible sur la page Facebook et sur la chaîne YouTube officielles de l'ERC, ERC The Stage sera diffusé en streaming à partir de 18h30 CET aujourd'hui (mercredi).

Parmi les précédents invités d'ERC The Stage, citons les champions d'Europe de 2019 Chris Ingram et Ross Whittock, mais aussi Craig Breen et Alexey Lukyanuk ainsi qu'Erik Cais et Efrén Llarena.

ERC The Stage sera disponible en suivant ces liens :

Facebook.com/FiaEuropeanRallyChampionship/

ouYoutube.com/user/FIAERC

