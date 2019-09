Copilote d’un champion ERC. Par Grégoire Munster

Grégoire Munster est passé du pilotage au copilotage en ERC Junior lorsqu'il s'est associé à Patrick Snijers, ancien champion d'Europe FIA et légende du rallye, pour le récent Omloop van Vlaanderen dans leur Belgique natale.

Bien que le résultat n'ait pas vraiment été celui espéré, puisque leur Porsche 997 GT3 a été contrainte à l'abandon par un problème de suspension peu avant l'arrivée, c'était une expérience à savourer selon Munster, qui a couru cette saison pour l'ADAC Opel Rallye Junior Team dans le FIA ERC3 Junior Championship soutenu par Pirelli.



“Auparavant, j'avais déjà lu les notes de mon père à l'occasion d'un rallye historique,” déclare Munster. “Je dois reconnaître que ça va un peu plus vite qu'à l'époque ! En plus, il fallait que je lise les notes en Néerlandais. C'était une question d'adaptation, mais je trouve ça important de pouvoir lire et comprendre les notes en deux langues. J'emmagasine ça, avec l'écriture de nouvelles notes et le fait de structurer le travail.”



Munster, qui n'était même pas né quand Snijers a remporté le titre ERC en 1994, ne peut en tout cas plus être battu pour le titre Junior de Belgique cette année.



