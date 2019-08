Coup d’accélérateur à Zlin pour les Juniors ERC Mares et Llarena

Filip Mareš et Efrén Llarena ont donné à leurs espoirs d'évolution de carrière un sérieux coup d'accélérateur en décrochant les titres FIA ERC1 Junior et FIA ERC3 Junior respectivement au Barum Czech Rally Zlín*.

Alors que Jan Kopecký, le pilote ŠKODA Motorsport, et son copilote Pavel Dresler ont célébré leur cinquième victoire consécutive sur ce rendez-vous asphalte extrêmement exigeant, la huitième au total pour Kopecký, Mareš et Llarena peuvent désormais voir plus loin.

Mareš, qui court pour l'ACCR Czech Rally Team soutenu par l'Autoklub de République tchèque, recevra 100.000 euros de prix, de la part du promoteur Eurosport Events, pour disputer les deux dernières manches de la saison à Chypre et en Hongrie avec son copilote Jan Hloušek.

Soutenu par la Real Federación Española de Automovilismo (RFEDA), Llarena prendra part quant à lui à deux manches du Championnat FIA ERC1 Junior 2020 sur une R5 engagée par Motorsport Italia.

Point commun significatif, les deux champions ERC Junior recevaient le soutien direct de leur fédération respective s'ajoutant aux efforts d'Eurosport pour les aider à passer du niveau national à la scène internationale.

“Maintenant que nous sommes champions ERC1 Junior, nous serons au départ des deux prochaines manches de l'ERC, ce qui est fantastique parce que ma saison se serait probablement arrêtée après cette course”, a dit Mareš. “La lutte a été très serrée avec Chris [Ingram], alors je suis très content de ce résultat. La fédération tchèque me soutient depuis de nombreuses années, et c'est grâce à ce soutien que je suis ici. Merci aussi à Kresta Racing pour cette fabuleuse auto.”

Ken Torn a célébré initialement le titre ERC3 Junior avant que le vainqueur de la catégorie, Jean-Baptiste Franceschi, ne voie son temps forfaitaire de la spéciale 15 corrigé après un problème technique et ne rétrograde en quatrième position – portant Llarena à la première place. Le point d'étape supplémentaire ainsi inscrit par l'Espagnol lui a donné le titre pour un point, précisément, devant Torn.

“Nous avons toujours été à la limite avec quelques grosses frayeurs, comme tous les pilotes”, a expliqué Llarena. “Nous savions devoir gagner et nous le méritions. Nous avons travaillé très dur depuis deux ans pour gagner et nous remercions beaucoup la fédération espagnole pour tout son soutien. Nous avons été très rapides sur tous les rallyes et mon équipe a fait du très bon boulot. Sara [Fernández, sa copilote] et moi avons beaucoup travaillé, pas seulement au niveau des notes mais sur la voiture. Nous avons essayé d'être plus professionnels et de travailler aussi dur que possible. Nous avons beaucoup progressé durant l'année.”

Mais alors que les titres ERC1 Junior et ERC3 Junior 2019 n'attendent plus que la confirmation officielle des résultats par la FIA, la bataille pour la couronne au général continue de faire rage à deux rallyes de la fin. Bien qu'Ingram ait connu l'immense déception de manquer la couronne ERC1 Junior pour 0''3 face à Mareš, le pilote du Toksport WRT s'est porté en tête au classement général du Championnat d'Europe FIA des Rallyes. Il compte un point d'avance sur le champion sortant Alexey Lukyanuk, dont la quête d'un maximum de points de bonus pour la deuxième étape a été anéantie par une crevaison dans la dernière spéciale.

En plus de son triomphe en ERC1 Junior, Mareš a pu célébrer son meilleur résultat à ce jour en ERC avec une deuxième place derrière Kopecký, Ingram prenant la troisième suivi du local Tomáš Kostka, du double champion allemand de l'ERC Junior Marijan Griebel, et du nouveau venu autrichien en ERC1 Junior qu'était Simon Wagner – qui s'est assuré la troisième place de la catégorie des espoirs pilotant une voiture de type R5.

Andrea Nucita le Sicilien a réalisé le doublé ERC2/Abarth Rally Cup. Dariusz Poloński a terminé deuxième de l'Abarth Rally Cup et troisième de l'ERC2 derrière l'Argentin Juan Carlos Alonso, le Polonais étant reparti le dernier jour après avoir abandonné la veille.

Łukasz Habaj aurait dû s'élancer le premier dans les spéciales du dimanche du fait de sa dixième place au général. Mais il en a été empêché par l'arceau de sécurité de sa Fabia R5, endommagé dans une sortie de route le samedi. L'ancien leader du championnat n'a donc inscrit aucun point en République tchèque et il a glissé à la troisième place du général, dix points derrière le nouveau leader Ingram.

*Sous réserve de confirmation des résultats par la FIA

