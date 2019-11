Coup dur en Hongrie pour Habaj, candidat au titre ERC

Les espoirs de titre de Łukasz Habaj en FIA European Rally Championship ont déjà subi un coup dur, puisqu'il a connu un accident dans son premier run lors des essais libres du Rally Hungary ce matin.

Le Polonais est sorti de la route dans un virage à droite, 500 mètres avant l'arrivée de la spéciale de Napkor, longue de 3,90 kilomètres. Il devrait manquer la Spéciale Qualificative, qui commence à 09h45, en raison des dégâts infligés à sa ŠKODA Fabia R5 du Sports Racing Technologies.



Habaj et son copilote sont indemnes, Daniel Dymurski commentant : “Je pense que la voiture ne va pas bien”.



Les résultats de la Spéciale Qualificative sont utilisés pour former une partie de l'ordre de départ pour la première étape du rallye, et Habaj devrait donc se retrouver loin, si tant est que sa voiture peut être réparée. Alors que des conditions humides et boueuses sont attendues, il se prépare à un grand défi.



Habaj est deuxième au classement ERC provisoire, à 19 points du leader Chris Ingram et neuf unités devant le champion en titre Alexey Lukyanuk.



Photo :Avec nos remerciements à István Peremicki/www.pirirc.hu/Peremicki

