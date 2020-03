Couverture TV en direct pour le Rallye des Açores ERC

La première étape du Rallye des Açores, manche d'ouverture du Championnat d'Europe des Rallyes 2020 de la FIA, sera diffusée en direct sur RTP Açores et Eurosport le jeudi 26 mars.

Lors du lancement officiel de l'épreuve à Ponta Delgada, le coordinateur de l'ERC, Jean-Baptiste Ley, a également confirmé que quatre spéciales seront diffusées en direct sur Facebook, tandis que les temps forts quotidiens seront diffusés sur Eurosport.



"Nous sommes très heureux d'annoncer la couverture en direct du Rallye des Açores en collaboration avec notre solide partenaire, la RTP", a déclaré M. Ley. "La RTP et Eurosport travailleront main dans la main pour diffuser en direct la spéciale en ville de PDL jeudi soir.



"Nous conserverons également notre programme de 23 minutes sur les temps forts du rallye les vendredi et samedi soir, ainsi que le programme magazine de 23 minutes après l'épreuve et continuerons notre couverture en ligne en direct des quatre spéciales".



La spéciale PDL entièrement asphaltée dans les rues de la capitale Ponta Delgada mesure 1,20 kilomètres de long et doit commencer à 19h30, heure locale, le jeudi 26 mars. Les équipages s'attaqueront à la spéciale dans l'ordre inverse du classement.

