Creighton tire du positif de son premier départ en ERC3 Junior

Faisant ses débuts au Rally di Roma Capitale et pilotant une Ford Fiesta Rally4 de M-Sport pour la première fois, le nouveau venu en ERC3 Junior qu'est Williams Creighton a impressionné avant des ennuis.

Après qu'une crevaison l'a déjà retardé, l'espoir de la Motorsport Ireland Rally Academy a été forcé se s'arrêter le dernier jour en raison d'un supposé pépin électrique.

“Le rallye a vraiment bien commencé pour nous, j'étais quatrième à la première assistance – ce à quoi je ne m'étais pas attendu avec une nouvelle voiture et sur un tel rendez-vous”, dit Creighton. “Ces routes sont magiques et tout se passait bien jusqu'à ce qu'une crevaison ne nous retarde le samedi après-midi. Mais nous avons appris beaucoup, c'était une expérience géniale de venir d'Irlande.”

“La cérémonie de départ à Rome a été un grand moment et le rythme parmi les Rally4 était du niveau championnat du monde, donc c'était génial d'être là. Que nous n'ayons pu continuer est décevant mais je dois tirer beaucoup de positif de tout ça.”

Concernant son retrait de dimanche après-midi, Creighton ajoute : “C'est arrivé dans les spéciales du matin. Les gars ont fait ce qu'ils ont pu à l'assistance mais dans la première spéciale qui a suivi [ES10], ça a coupé dans une épingle. On a redémarré, puis tout s'est arrêté et on a dû se garer sur le bord de la route.”

