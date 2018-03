Crevaison pour Moura dans la seconde spéciale du vendredi en ERC

Une excitante bagarre pour la tête du Rallye Azores Airlines a connu un tournant soudain durant la deuxième spéciale du vendredi sur cette manche d'ouverture du Championnat d'Europe FIA des Rallyes, après une crevaison pour Ricardo Moura qui occupait la deuxième place.

Le nonuple champion des Açores était impliqué dans une lutte intense avec le leader du rallye, Alexey Lukyanuk, et le leader de l'ERC Junior U28, Martin Koči, mais une crevaison au milieu du premier passage dans la spéciale de Feteiras Meo lui a fait perdre 13 secondes.



“Je n'ai rien senti de spécial. On a fait la moitié de la spéciale avec la crevaison à l'avant”, a expliqué Moura au point stop.“Nous allions faire un super chrono ici. Nous attaquions très fort. Avec la crevaison, c'est beaucoup de temps [de perdu].”



Malgré cet incident, Moura s'est montré 0,9 seconde plus rapide sur les 7,46 kilomètres que son plus proche rival, Koči, et conservait donc la deuxième place avant la dernière spéciale de la matinée, Sete Cidades.