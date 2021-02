Cristiana travaille dans le but de retrouver le Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA en 2021, après avoir fait l’acquisition d’une nouvelle voiture.

Malgré l’impact de la pandémie de Covid-19, Oprea est parvenue à acheter une Peugeot 208 R2 et tout en s’assurant le financement indispensable pour mettre sur pieds un programme.

“C’est la voiture dont je rêvais depuis que j’ai couru à Rome en 2019”, dit la pilote de 28 ans, journaliste automobile de profession. “Maintenant que j’ai une auto de rallye homologuée FIA, je peux enfin m’engager pleinement dans les rallyes européens. Bien que 2020 ait été une année difficile pour tout le monde, j’ai réussi à trouver quelques sponsors importants. Mon intention est de disputer la saison complète en FIA ERT Balkan Trophy et une ou deux manches ERC. Je vise Rome encore une fois ou le Barum Czech Rally Zlín, car ce sont les plus proches de chez moi, mais le Rally Islas Canarias figure sur ma liste depuis très longtemps – et maintenant, avec le nouveau calendrier, terminer 2021 sur une bonne note est très faisable.”