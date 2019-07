Crugnola et Lukyanuk face à face à Ostia pour le podium en ERC

Alexey Lukyanuk et Andrea Crugnola ne sont séparés que par une seconde avant les deux dernières super spéciales du Rally di Roma Capitale, le duo luttant pour monter sur la troisième marche du podium de cette manche du Championnat d'Europe FIA des Rallyes.

Avec seulement 2,2 kilomètres chronométrés restant à disputer, à savoir deux passages dans une super spéciale dans le quartier d'Ostia en bord de mer à Rome, un final à suspense est attendu pour la troisième place.

Les deux pilotes veulent inscrire le maximum de points, Lukyanuk pour renforcer sa défense du titre ERC et Crugnola car il vise de remporter le championnat d'Italie.

“Honnêtement, on a attaqué au maximum”, a dit le vice-champion ERC3 Junior 2014 après l'ES14 au terme de laquelle il a réduit l'écart de 5.5s à une seconde.

“Pirelli a fait du très bon boulot sur cette boucle et sur la précédente, on n'a pas changé les pneus, ça veut dire qu'ils fonctionnent très bien. J'ai amélioré mon chrono dans cette spéciale [comparé au premier passage le matin]. J'étais à fond partout.”

“On verra, on a deux spéciales de plus à disputer et notre objectif est de finir sur le podium. Ce sera un gros défi à Ostia pour ces deux spéciales.”

Les deux passages dans Ostia - Super Stage Arena ACI Roma , seront diffusés sur la page Facebook de l'ERC à partir de 19h15.

