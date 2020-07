Crugnola se prépare pour l’ERC en gagnant un rallye national

-

Le pilote qui avait gagné toutes les spéciales sauf trois du Rally di Roma Capitale, l'année dernière, a confirmé ce week-end son potentiel en tant que prétendant à la victoire dans la manche d'ouverture du Championnat d'Europe FIA des Rallyes, qui aura lieu à la fin du mois.

Malgré une forte adversité, le lauréat de l'ERC3 Junior qu'est Andrea Crugnola avait été le plus rapide dans 13 spéciales sur 16 autour de Rome en 2019, mais avait été privé de la victoire au général par une crevaison.

Hier sur le Rally Internazionale del Csentino, traditionnel échauffement avant le Rally di Roma Capitale, Crugnola et son copilote Pietro Ometto ont été les plus rapides dans six des sept spéciales avec leur Citroën C3 R5 équipée de Pirelli, et se sont imposés avec plus de 20 secondes d'avance.

“Le niveau était très relevé, j'ai essayé de piloter à mon rythme pour travailler avant le Rally di Roma Capitale”, a dit Crugnola. “Nous avons travaillé sur la voiture. Les réglages utilisés n'étaient peut-être pas les plus efficaces en termes de vitesse pure, mais nous avons fait quelques choix pour nous préparer en vue de la saison à venir.”

Et de poursuivre : “Je me battais déjà pour la victoire ici il y a trois ans et maintenant j'ai gagné. C'est clairement un bon début avec la Citroën C3 R5, que j'apprécie beaucoup et qui convient à mon style de pilotage. Il nous reste une marge de progression mais à mon avis, la voiture a un grand potentiel. Les pneus Pirelli ont été géniaux, comme toujours, et nous n'avons eu aucun problème malgré la forte chaleur. Je suis très content, c'est une très bonne façon de relancer le rallye au niveau national.”

Andrea Crugnola était interviewé par Gianluca Nataloni de Rallylink.it. Rendez-vous bientôt sur FIAERC.com pour plus de détails sur la façon dont se sont comportés les habitués de l'ERC.

