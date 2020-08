Cuesta espère qu’un bon résultat pour continuer à apprendre en ERC3 Junior

-

Le prometteur pilote espagnol Sergio Cuesta a plus que jamais besoin d'un bon résultat pour ses débuts sur le Rallye de Liepaja.

Cuesta, concurrent du Championnat FIA ERC3 Junior soutenu par Pirelli, n'est pas en mesure de confirmer ce que sera son prochain rallye après son déplacement en Lettonie cette semaine.

La raison en est qu'il n'a pas été en mesure de réunir le budget nécessaire pour courir les deux premières manches retardées de la saison 2020, même s'il a déjà fait mieux que l'année dernière où il n'avait eu aucun soutien financier pour courir.

“Nous sommes prêts pour le prochain Rallye de Liepāja en ERC et nous voulons faire un bon rallye”, dit Cuesta, copiloté par Alejandro Lopez dans sa Peugeot 208 R2 de GC Motorsport.

“Nous allons essayer de faire toute la distance du rallye et d'engranger de l'expérience sur terre dans les rapides spéciales lettones. Après ce rallye, nous verrons si nous pouvons continuer en ERC3 Junior, car avec le problème COVID-19, c'est très important pour nous de trouver de nouveaux sponsors et d'obtenir le budget pour faire plus de rendez-vous ERC et apprendre en vue de l'année prochaine.”

