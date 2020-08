Cuesta est venu d'Espagne pour participer à la manche du Championnat d'Europe des Rallyes de la FIA en Lettonie et a terminé neuvième dans la catégorie ERC3 Junior soutenue par Pirelli aux côtés de son copilote Alejandro López.



"C'était un grand rallye pour nous parce que Sergio a bénéficié de roulage et de l'expérience en terminant le rallye", a déclaré Alejandro López après la course. "C'était le premier rallye sur terre de Sergio dans cette voiture et l'année dernière, il n'a pas participé du tout. En fait, il n'a fait que deux rallyes sur terre. Mais peu à peu, le rythme s'est amélioré. Nous avons dû apprendre ces premières étapes sur terre, mais Sergio a fait du bon travail".



Cuesta et López participaient à l'épreuve sur une Peugeot 208 R2 alignée par GC Motorsport.