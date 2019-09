D’anciens vainqueurs prêts à viser davantage de succès en ERC à Chypre

Les trois derniers vainqueurs du Cyprus Rally seront tous en action lorsque le Championnat d'Europe des Rallyes de la FIA ERC se tiendra du 27 au 29 septembre.

Simos Galatariotis (photo), qui a remporté une victoire sensationnelle pour 0.6 seconde en 2018, dispute son épreuve à domicile, où son adversaire sera le quintuple vainqueur du Rallye de Chypre, Nasser Al-Attiyah - qui a remporté sa dernière victoire en 2017 - et Alexey Lukyanuk, le champion en titre ERC 2016.



Et pour rendre la bataille encore plus passionnante, tous les trois s'affronteront dans différents types de voitures avec Galatariotis au volant d'une ŠKODA Fabia R5, Al-Attiyah au volant d'une Volkswagen Polo GTI R5 et Lukyanuk s'appuyant sur la Citroën C3 R5.



Photo:Cyprus Rally

