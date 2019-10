Dans un sauna, Avcioglu a marqué des points cruciaux pour Toksport en ERC

La persévérance d'Orhan Avcioglu au Cyprus Rally pourrait bien aider Toksport WRT à remporter le titre des équipes en FIA European Rally Championship.

La troisième place du pilote turc en ERC3, associée à la seconde de Chris Ingram au général, a permis à Toksport WRT d'engranger une moisson sans précédent de 40 points pour réduire l'écart sur Saintéloc Junior Team à deux unités, alors qu'il ne reste que le Rally Hungary à disputer le mois prochain.



“Nous sommes venus ici pour monter sur le podium et je suis vraiment content que nous y soyons parvenus,” déclare Avcioglu. “Nous avons eu des difficultés le premier jour mais nous avons fait de notre mieux. J'ai essayé de survivre, et c'était une bonne stratégie. J'étais vraiment content de voir l'arrivée d'un rallye si long et tellement exigeant. Il faisait chaud dehors, mais dans la voiture, c'était comme un sauna.”



Le Rally Hungary aura lieu du 8 au 10 novembre, intégralement sur asphalte, dans le nord-est du pays.

