De bons chronos pour Herczig sur son premier Rally di Roma Capitale en ERC

Norbert Herczig a réalisé une série de chronos dans le top 10 pour terminer son premier Rally di Roma Capitale en septième position.

Pilotant une Volkswagen Polo GTI R5 du MOL Racing Team, le quadruple champion de Hongrie a été dans le rythme dès le début et n'a terminé cette manche du Championnat d'Europe FIA des Rallyes qu'à 5.6s de Chris Ingram.

“Notre vitesse a été bonne”, a dit Herczig. “Ça a été une bonne performance pour moi, pour nous. On a appris beaucoup de choses à propos des pneus, de la voiture et, très important, de nos notes. On a pu changer quelques petites choses et garder notre rythme par rapport au leader du rallye et aux pilotes les plus rapides.”

“On est plus rapides sur asphalte que sur terre, on va continuer et prendre le départ du prochain rallye à Barum.”

