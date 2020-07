De bons essais rassurent Llarena avant ses débuts en ERC1 Junior

-

Après de bons essais qui lui ont permis de surmonter ses inquiétudes, Efrén Llarena est prêt à faire ses débuts dans le Championnat FIA ERC1 Junior au Rally di Roma Capitale, du 24 au 26 juillet.

Llarena accède à l'ERC1 Junior en qualité de champion en titre de l'ERC3 Junior, et le fait avec le soutien de la fédération espagnole du sport automobile (RFEDA) et l'équipe créée par celle-ci, le Rallye Team Spain.

“Le ressenti est assez bon avec ma nouvelle Citroën C3 R5”, dit Llarena, toujours copiloté cette année par Sara Fernández. “Nous avons un set-up optimum après nos premiers essais sur asphalte avec la voiture. J'étais un peu inquiet au début, mais, finalement, Sara et moi nous sommes bien adaptés à une quatre roues motrices avec plus de puissance que notre R2 de ces dernières années.”

“La Citroën est vraiment facile à piloter. Je me suis senti de plus en plus à l'aise lors des essais, augmentant ma confiance et ma vitesse. Nous allons nous donner à 100% au Rally di Roma Capitale. Nous savons que ça va être difficile, je n'ai pas fait tant de kilomètres que ça au volant de la Citroën C3 R5, mais mon processus d'adaptation se passe très bien. Je peux piloter la voiture exactement comme je veux, donc le plan est d'être aussi courageux et rapide que possible.”

Le Rallye Team Spain soutient aussi Pep Bassas en ERC3 Junior, sa récompense pour avoir remporté le titre Beca R2 Júnior la saison dernière via un partenariat entre la RFEDA et le promoteur de l'ERC, Eurosport Events. De la même façon, Llarena avait été promu en ERC3 Junior l'année dernière après avoir coiffé la couronne Beca R2 Júnior en 2018.

