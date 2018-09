Miko Marczyk a profité de la manche polonaise du Championnat d'Europe FIA des Rallyes, le week-end dernier, pour confirmer son statut de star en devenir.

Le pilote de 22 ans faisait ses débuts européens dans la catégorie des espoirs disposant d'une voiture de type R5, sur une Fabia de ŠKODA Polska Motorsport.

En plus de finir cinquième au général et quatrième de l'ERC Junior U28, Marczyk a remporté cette manche du championnat de Pologne et manqué le titre national d'un seul point. Tout cela, même si le PZM Rallye de Pologne était sa seconde participation seulement sur terre, pour conclure sa toute première saison complète de compétition.

“Ça n'a pas été facile, surtout la dernière boucle pour disputer les deux dernières spéciales sans commettre d'erreur, faire de mon mieux durant la power stage du championnat de Pologne et être à l'arrivée”, a dit Marczyk, copiloté par son compatriote Szymon Gospodarczyk. “Je suis mentalement fatigué car il fallait tout calculer et je ne suis pas un pilote expérimenté. Je suis même assez jeune et je me sens un peu submergé.”

“Je suis content que nous ayons gagné le Rallye de Pologne en championnat de Pologne, c'est absolument énorme. C'est une excellente journée pour nous, pour mon second rallye sur la terre et mon premier en ERC.”

The post De brillants débuts pour Marczyk en ERC Junior U28 appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.